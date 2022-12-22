Жителя Ингушетии осудили на три года за хранение героина
Рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Малгобекского района Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Судом установлено, что мужчина, в сентябре этого года в городе Назрани бесконтактным способом через «закладку» для личного употребления приобрел наркотическое средство героин массой 3,43 грамма, после был задержан правоохранителями в Карабулаке.
Карабулакским районным судом, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.