Жителя Ингушетии осудили на три года за хранение героина

Судом установлено, что мужчина, в сентябре этого года в городе Назрани бесконтактным способом через «закладку» для личного употребления приобрел наркотическое средство героин массой 3,43 грамма, после был задержан правоохранителями в Карабулаке.

Карабулакским районным судом, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.