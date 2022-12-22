Приговор

Жителя Ингушетии осудили на три года за хранение героина

0

Рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Малгобекского района Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина, в сентябре этого года в городе Назрани бесконтактным способом через «закладку» для личного употребления приобрел наркотическое средство героин массой 3,43 грамма, после был задержан правоохранителями в Карабулаке.

Карабулакским районным судом, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии для улучшения водоснабжения построят новые водопроводные сети и водоводы
Курсы повышения квалификации в Ингушетии намерены пройти более 800 педагогов
Сотрудники МЧС по Ингушетии приняли участие в донорской акции «Своих не бросаем»
Два новых газопровода построят в Ингушетии в рамках госпрограммы
Лжесотрудники банка выманили у жительницы Ингушетии 100 тыс. рублей
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
Ингушетия приступит к созданию солнечной генерации в 2023 году
84 сотрудника «Ингушэнерго» отмечены наградами в честь профессионального праздника
Парламентарии Ингушетии приняли республиканский бюджет на 2023 год
В Ингушетии переселенцам из Херсона и Херсонской области вручили первые сертификаты
Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами республиканского турнира по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 