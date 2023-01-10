Наркотики

Жителя Ингушетии осудили почти на 11 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков

0

За продажу наркотиков в составе преступной группы 38-летнего жителя Ингушетии осудили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений по п. п. «а, г» части 4 статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой), части 3 статье 30 — п. п. «а, г» части 4 статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что осужденный в период с июля по август 2019 года в составе организованной группы осуществлял роль курьера по доставке наркотических средств из Москвы и Московской области в Ингушетии.

«Мужчина у себя фасовал наркотики и размещал их в тайниках для сбыта потенциальным покупателям. Общение с покупателями осуществлялось строго в сети Интернет, исключавшего их личный контакт. Всего от руководителя группы он получил бесконтактным способом наркотическое средство — героин, массой более 80 грамм, часть из которого он сбыл наркозависимым лицам через тайники на территории республики», — добавили в ведомстве, отметив, что в августе 2019 года наркосбытчик был задержан правоохранительными органами.

С учетом позиции гособвинителя, наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей, приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завели уголовное дело о халатности после проверки аварийного дома
Порядка 36 км линий электропередачи отремонтируют в Ингушетии в 2023 году
В Назрановском районе Ингушетии провели межрегиональный турнир по грэпплингу
Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «горной» фотографии
Газовики Ингушетии провели работу по увеличению давления газа в сетях Назрани
Около полусотни социальных и дорожных объектов построят и обновят в Ингушетии за два года
В Ингушетии за год родилось почти 8 тыс. малышей
Ингушетия остается в лидерах по наименьшему количеству случаев коронавируса
В Ингушетии возрождают золотошвейное искусство
В Малгобекском районе Ингушетии ввели в эксплуатацию новые объекты водоснабжения
Худрук Дома народного творчества Ингушетии поощрена оргкомитетом конкурса «Российский берег»

Главное

Яндекс.Метрика

 