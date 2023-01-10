Жителя Ингушетии осудили почти на 11 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков

«Мужчина признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений по п. п. «а, г» части 4 статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой), части 3 статье 30 — п. п. «а, г» части 4 статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что осужденный в период с июля по август 2019 года в составе организованной группы осуществлял роль курьера по доставке наркотических средств из Москвы и Московской области в Ингушетии.

«Мужчина у себя фасовал наркотики и размещал их в тайниках для сбыта потенциальным покупателям. Общение с покупателями осуществлялось строго в сети Интернет, исключавшего их личный контакт. Всего от руководителя группы он получил бесконтактным способом наркотическое средство — героин, массой более 80 грамм, часть из которого он сбыл наркозависимым лицам через тайники на территории республики», — добавили в ведомстве, отметив, что в августе 2019 года наркосбытчик был задержан правоохранительными органами.

С учетом позиции гособвинителя, наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей, приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.