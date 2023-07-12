Жителя Ингушетии осудят за попытку сбыть более 1 кг сильнодействующих веществ

По данным следствия, мужчина хранил 96 полимерных флаконов сильнодействующего вещества — «Тропикамид», общей массой 964 граммов, а также более 1 тыс. капсул и таблеток сильнодействующего вещества — «Трамадол», массой 165,76 гр. Он был задержан правоохранителями с поличным в городе Малгобеке ночью 17 января текущего года.

Фигурант решением суда заключен под стражу, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.