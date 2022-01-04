Жителя Ингушетии отправили под домашний арест за дорожный конфликт на федеральной трассе

«Местному жителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказал представитель ведомства.

Как сообщало ранее наше издание, речь идет о дорожном конфликте между жителями Ингушетии и Чечни 27 декабря в районе сельского поселения Яндаре.

По предварительным данным, житель Чечни при передвижении на федеральной трассе на микроавтобусе создавал помеху местному жителю, не уступая дорогу. Остановившись на обочине, мужчины начали разбираться, словесная перепалка переросла в драку с участием знакомых с обеих сторон.

Получив удар, житель Ингушетии в ответ открыл стрельбу по оппоненту из травматического пистолета. После инцидента Аушева задержали.

Материалы о правонарушении ингушская полиция передала в СУ СКР по региону для решения вопроса о возбуждении дела при наличии оснований.