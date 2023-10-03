Жителя Ингушетии подозревают в незаконном присвоении земельного участка

Ранее при проверке городская прокуратура установила, что мужчина предоставил в качестве основания подложную выписку из приказа директора совхоза «Назрановский» о выделении ему земельного участка под ИЖС еще в 1988 году, а также распоряжение министерства имущественных и земельных отношений региона от 12 октября 2021 года об утверждении схемы расположения земли.

В результате мошенничества подозреваемый обратил в свою собственность земельный участок кадастровой стоимостью свыше 474 тыс. рублей

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Также в порядке гражданского судопроизводства в Магасский районный суд направлено исковое заявление прокуратуры Назрани о возвращении из незаконного владения в пользу республики, присвоенной фигурантом земли.