Мошенничество

Жителя Ингушетии подозревают в незаконном присвоении земельного участка

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Житель Назрани подозревается в незаконном присвоении земельного участка, расположенного в городе, общей площадью 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.

Ранее при проверке городская прокуратура установила, что мужчина предоставил в качестве основания подложную выписку из приказа директора совхоза «Назрановский» о выделении ему земельного участка под ИЖС еще в 1988 году, а также распоряжение министерства имущественных и земельных отношений региона от 12 октября 2021 года об утверждении схемы расположения земли.

В результате мошенничества подозреваемый обратил в свою собственность земельный участок кадастровой стоимостью свыше 474 тыс. рублей

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Также в порядке гражданского судопроизводства в Магасский районный суд направлено исковое заявление прокуратуры Назрани о возвращении из незаконного владения в пользу республики, присвоенной фигурантом земли.

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