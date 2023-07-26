МВД

Жителя Ингушетии подозревают в публичном оправдании терроризма

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Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт публичного оправдания терроризма, сообщает пресс-служба МВД по республики.

Отмечается, что в период с 1 мая по 1 июня прошлого года житель региона разместил в популярной социальной сети «ВКонтакте» комментарии к публикациям, содержащие согласно заключению специалистов, психолого-лингвистические признаки оправдания терроризма.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России, санкцией которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, говорится в релизе.

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