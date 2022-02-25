Жителя Ингушетии, пойманного с килограммом героина, осудили на семь лет
Вынесен приговор 24-летнему местному жителю, обвиненному в покушении на сбыт более килограмма героина, сообщил газете «Ингушетия» представитель региональной прокуратуры.
«Установлено, что мужчина с мая по август 2021 года входил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом героина посредством Интернета. Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотиков для того, чтобы расфасовывать их на более мелкие, а затем вновь осуществлять закладку и реализацию разовых доз героина», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, наркотические средства он хранил по месту своего жительства.
Довести до конца задуманное он не смог, так как был задержан, из незаконного оборота силовики изъяли свыше 1 кг. героина.
Его обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в особо крупном размере).
С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Материалы уголовного дела в отношении остальных членов ОПГ выделены в отдельное производство.