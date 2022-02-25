Жителя Ингушетии, пойманного с килограммом героина, осудили на семь лет

«Установлено, что мужчина с мая по август 2021 года входил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом героина посредством Интернета. Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотиков для того, чтобы расфасовывать их на более мелкие, а затем вновь осуществлять закладку и реализацию разовых доз героина», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, наркотические средства он хранил по месту своего жительства.

Довести до конца задуманное он не смог, так как был задержан, из незаконного оборота силовики изъяли свыше 1 кг. героина.

Его обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в особо крупном размере).

С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Материалы уголовного дела в отношении остальных членов ОПГ выделены в отдельное производство.