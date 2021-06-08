Жителя Ингушетии приговорили к 10 годам колонии за продажу героина через интернет

«Судом установлено, что мужчина, являясь членом организованной группы, в марте 2020 года бесконтактным способом через тайник получил заранее расфасованное в 40 пакетиков наркотическое средство — героин, массой более 66 грамм, для последующей его реализации. Участники организованной группы и приобретатели наркотических средств получали информацию посредством обмена сообщениями в сети «Интернет»», — сказал собеседник.

По его словам, преступная схема была раскрыта УФСБ России по Ингушетии, а наркотические средства обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается», — добавили в надзорном ведомстве.