Приговор

Жителя Ингушетии приговорили к 10 годам колонии за продажу героина через интернет

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Магасский районный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за продажу наркотических средств через интернет, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Судом установлено, что мужчина, являясь членом организованной группы, в марте 2020 года бесконтактным способом через тайник получил заранее расфасованное в 40 пакетиков наркотическое средство — героин, массой более 66 грамм, для последующей его реализации. Участники организованной группы и приобретатели наркотических средств получали информацию посредством обмена сообщениями в сети «Интернет»», — сказал собеседник.

По его словам, преступная схема была раскрыта УФСБ России по Ингушетии, а наркотические средства обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается», — добавили в надзорном ведомстве.

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