Жителя Ингушетии приговорили к 10,5 годам колонии за незаконный оборот 22,8 кг наркотиков
Вынесен приговор 57-летнему местному жителю по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«Установлено, что мужчина по месту своего жительства в селе Кантышево хранил в целях сбыта наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 22,8 кг», — сказал представитель ведомства.
По его данным, в августе 2020 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий он незаконно сбыл более 80 гр. наркотиков.
В сентябре того же года в ходе обыска в доме правоохранители пресекли незаконную деятельность, а наркотики изъяли из незаконного оборота.
Ему вменялись п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Мужчину приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.