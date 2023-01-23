Жителя Ингушетии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за хранение гранаты
К 2,5 годам колонии строгого режима приговорили 36-летнего жителя региона за незаконное приобретение, перевозку и сбыт взрывного устройства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В ведомстве отметили, что злоумышленник в 2020 году незаконно приобрел, перевез на своем автомобиле и безвозмездно передал своему знакомому ручную осколочную гранату с запалом. Она была изъята сотрудниками УФСБ по республике при обыске домовладения в городе Назрани в декабре прошлого года.
Также мужчина заплатит штраф 30 тыс. рублей.
Ранее тем же Магасским районным судом за незаконное хранение взрывного устройства осужден и его подельник.