Жителя Ингушетии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за хранение гранаты

В ведомстве отметили, что злоумышленник в 2020 году незаконно приобрел, перевез на своем автомобиле и безвозмездно передал своему знакомому ручную осколочную гранату с запалом. Она была изъята сотрудниками УФСБ по республике при обыске домовладения в городе Назрани в декабре прошлого года.

Также мужчина заплатит штраф 30 тыс. рублей.

Ранее тем же Магасским районным судом за незаконное хранение взрывного устройства осужден и его подельник.