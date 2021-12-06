Жителя Ингушетии приговорили к шести годам колонии за присягу ИГИЛ*

«Хаштыров обвинялся в попытке участия в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма и незаконном хранении взрывных устройств. Установлено, что подсудимый в начале 2020 года, желая вступить в международную террористическую организацию «Исламское государство», записал видеозапись, на которой он произносит текст присяги руководителю организации. Видеозапись присяги, в тексте которой содержатся признаки оправдания терроризма, он разместил на общедоступной странице одной из социальных сетей. Кроме того, Хаштыров хранил по месту своего жительства пригодное для производства взрыва самодельное взрывное устройство», — сказал собеседник.

По его словам, Хаштырова признали виновным и приговорили к шести годам в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном суде.

Напомним, что военный суд в Ростове-на-Дону 30 сентября 2021 года признал жителя Ингушетии Ахмеда Имагожева виновным в участии в террористической организации и покушении на полицейских в Магасе 31 декабря 2019 года и приговорил к 27 годам колонии.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.