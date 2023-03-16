МВД

Жителя Ингушетии привлекут к ответственности за фиктивную постановку на учет иностранца

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Жителя Ингушетии привлекут к ответственности за фиктивную постановку на учет гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудниками полиции и УФСБ по республике установлен гражданин, который произвел фиктивную постановку на миграционный учет по месту своего жительства иностранца, фактически не проживающего у него дома.

Мужчине вменяют ст. 322.3 УК России, по данному факту проводится проверка.

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