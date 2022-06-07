Жителя Ингушетии уличили в хищении свыше 2,2 млн рублей через ГУП

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в хищении свыше 2,2 млн рублей посредством оплаты долга, включенного в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве ГУП, сообщает пресс-служба МВД региона

«Подозреваемый в сентябре 2020 года получил по платежному поручению с расчетного счета государственного унитарного предприятия свыше 2 млн 240 тыс. рублей в качестве оплаты задолженности, включенной в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве. Имея доступ к расчетному счету фирмы-получателя, он совершил финансовую операцию с ними в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статье 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное в крупном размере).

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