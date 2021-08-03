Жителя Ингушетии уличили в перевозке членов бандподполья и снабжении их продуктами

«По данным следствия, с 2014 по 2015 год 36-летний житель республики оказывал пособничество находящимся в розыске за совершение преступлений террористического характера участникам незаконного вооруженного формирования, входящего в состав международной террористической организации «Имарат Кавказ», — сказал представитель ведомства.

По его информации, мужчину подозревают в перевозке бандитов на личном автотранспорте по территории республики, а также обеспечении их продуктами питания по ч. 5 статьи 33 и ч. 2 статьи 208 УК России.

Ранее в рамках расследуемого уголовного дела в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.