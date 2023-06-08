Жителя Ингушетии заподозрили в хищении 5 млн руб. при ремонте электросетей в Магасе

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по декриминализации топливно- энергетического комплекса полиция и управление ФСБ РФ по Ингушетии установили, что житель сельского поселения Нестеровское в сговоре с чиновниками городской администрации совершил хищение бюджетных средств на сумму более 5 млн руб.», — сказал источник.

По информации собеседника нашего издания, деньги предназначались для исполнения 10 договоров между фирмой и муниципалитетом на проведение ремонта и замены наружных сетей электроснабжения на четырех улицах в Магасе. Силовики предполагают, что средства присвоены путем завышения объемов. Мужчину планируется привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, или хищение с использованием служебного положения в особо крупном размере), причастным к совершению преступления работникам мэрии могут вменить ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).