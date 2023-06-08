Мошенничество

Жителя Ингушетии заподозрили в хищении 5 млн руб. при ремонте электросетей в Магасе

0

Сотрудники правоохранительных органов республики обнаружили хищение бюджетных средств при реконструкции наружных сетей электроснабжения в столице, сообщил в четверг газете «Ингушетия» осведомлённый источник.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по декриминализации топливно- энергетического комплекса полиция и управление ФСБ РФ по Ингушетии установили, что житель сельского поселения Нестеровское в сговоре с чиновниками городской администрации совершил хищение бюджетных средств на сумму более 5 млн руб.», — сказал источник.

По информации собеседника нашего издания, деньги предназначались для исполнения 10 договоров между фирмой и муниципалитетом на проведение ремонта и замены наружных сетей электроснабжения на четырех улицах в Магасе. Силовики предполагают, что средства присвоены путем завышения объемов. Мужчину планируется привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, или хищение с использованием служебного положения в особо крупном размере), причастным к совершению преступления работникам мэрии могут вменить ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником
Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение
Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»
Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту
В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году
Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона
Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу
Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции

Главное

Яндекс.Метрика

 