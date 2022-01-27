Подделка

Жителя Ингушетии заподозрили в трудоустройстве в службу судебных приставов с подложным дипломом

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По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в предоставлении поддельного диплома при трудоустройстве в службу судебных приставов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Установлено, что мужчина с целью трудоустройства предоставил в региональное управление службы судебных приставов заявление о приеме на службу с нотариально заверенной копией подложного диплома в качестве подлинного вместе с приложением», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По его словам, с «липовым» документом о получении высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция» он принят на должность младшего судебного пристава Назрановского райотдела судебных приставов УФССП России.

По результатам прокурорской проверки на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

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