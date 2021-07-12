Следком

Жителя Ингушетии заподозрили в вооруженном нападении на полицейских в больнице

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Сотрудники следственных органов совместно с региональным управлением ФСБ России задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов несколько лет назад, сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы СУ СКР по республике.

«Установлено, что вечером в июне 2014 года в Назрани бандгруппа из автоматического оружия обстреляла сотрудников МВД, осуществлявших охрану правопорядка на территории республиканской больницы», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате вооруженного нападения огнестрельные ранения получили несколько полицейских.
Мужчина задержан силовиками в рамках расследования уголовного дела по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Как сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по этому делу задержаны двое жителей Назрановского района.

«На основании собранных материалов задержаны местные жители 1985 и 1994 годов рождения, которые с апреля 2014 по октябрь 2015 года оказывали пособническую помощь боевикам, уничтоженным в середине октября 2015. Они подозреваются в перевозке бандитов на автомобиле, а также обеспечении их продуктами питания», — сказал источник.

По месту жительства задержанных силовики обнаружили два самодельных взрывных устройства, кроме того, вышли на обустроенный тайник, из которого изъяты два незарегистрированных автомата Калашникова калибра 7.62 мм и 711 патронов к ним.

В воскресенье жители сельского поселения Плиево записали видеообращение, в котором сообщили о том, что не знают причину похищения своего родственника. По их словам, к нему не допускают адвокатов. Мужчина работал столяром, занимался благотворительностью и спортом, в противозаконной деятельности не участвовал.

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