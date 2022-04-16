Жителя Ингушетии ждет крупный штраф за регистрацию фирмы на подставных лиц

«Установлено, что мужчина в декабре 2020 года образовал юридическое лицо (некоммерческую организацию) через подставных людей, которые участия в учреждении организации не принимали, о ее создании им не было известно», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.