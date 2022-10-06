Наркотики

Жителя Ингушетии ждет суд за попытку сбыта героина через «закладки»

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38-летний житель Ингушетии предстанет пред суд за попытку сбыта крупной партии героина путем «закладок». Мужчину задержали с 6 свертками наркотического порошка общей массой 274 грамма, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник в ноябре 2020 года произвел в подъездах многоквартирных домов по ул. Назарбаева в Магасе две закладки героина. Он же в октябре 2021 года хранил при себе в целях последующего сбыта шесть свертков героина общей массой 274 грамма. Однако довести свой преступный умысел до конца он не сумел, поскольку был задержан сотрудниками УНК МВД по республике с поличным», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 — п. «г» частью 4 статьей 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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