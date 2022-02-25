Кража

Жителя КБР уличили в краже 320 тыс. рублей у фермера в Ингушетии

0

В Ингушетии в отношении 61-летнего жителя Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по подозрению в краже 320 тысяч рублей у фермера из сельского поселения Барсуки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кабардино-Балкарской Республики. Обвиняемый в июне 2021 года украл у фермера в сельском поселении Барсуки 320 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, с причинением крупного ущерба гражданину).

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия отправляет в Ростов-на-Дону гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
В городе Карабулаке Ингушетии прошла командно-штабная тренировка на случай ЧС
Количество безналичных операций по картам в Ингушетии в прошлом году выросло на 56%
В Ингушетии пройдет декада экологических субботников
Ингушетия перенимает опыт Ставрополя по реанимации простаивающих предприятий и поддержке МСП
В Ингушетии состоялось открытие трех новых отделений «Почты России»
В Малгобекском районе Ингушетии состоялся семинар-практикум «Отечество мое, я верный твой солдат»
Исропила Баркенхоева назначили старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе
В аэропорту Ингушетии сообщили об установлении временного режима использования воздушного пространства
В ингушской Назрани откроют новую школу более чем на 700 мест в этом году
Судебные приставы Ингушетии взыскали уголовный штраф за незаконное проникновение в жилище

Главное

Яндекс.Метрика

 