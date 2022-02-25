Жителя КБР уличили в краже 320 тыс. рублей у фермера в Ингушетии

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кабардино-Балкарской Республики. Обвиняемый в июне 2021 года украл у фермера в сельском поселении Барсуки 320 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, с причинением крупного ущерба гражданину).

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.