Жителя Северной Осетии ждет суд за кражу женской обуви на рынке в Ингушетии

«В отношении 34-летнего жителя Северной Осетии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По версии следствия, мужчина украл сумку с 5 парами женской обуви и при задержании у него было обнаружено 22 грамма марихуаны», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.