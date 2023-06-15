Жителя Татарстана будут судить в Ингушетии за хранение наркотиков

Обвиняемый в апреле текущего года, предварительно оплатив неустановленному лицу 30 тыс. рублей, бесконтактным способом из тайника для личного употребления приобрел 11 граммов мефедрона.

Молодой человек был задержан полицейскими 26 апреля в городе Назрани с поличным. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

В отношении сбытчика наркотиков дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.