Жителя Татарстана будут судить в Ингушетии за попытку сбыть более 500 граммов гашиша

Отмечается, что обвиняемый незаконно приобрел и привез в регион 524,9 граммов гашиша. Реализовать наркотическое средство он не смог, поскольку в феврале этого года был задержан сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району с поличным.

В ходе обыска по месту его временного проживания фигуранта в городе Владикавказе правоохранители также обнаружили электронные весы, гриппер-пакеты и полимерную ленту.

Мужчина заключен под стражу, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.