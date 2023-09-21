Жителя Татарстана будут судить в Ингушетии за попытку сбыть более 500 граммов гашиша
В Ингушетии будут судить 48-летнего жителя Казани за попытку сбыть в регионе крупную партию гашиша, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Отмечается, что обвиняемый незаконно приобрел и привез в регион 524,9 граммов гашиша. Реализовать наркотическое средство он не смог, поскольку в феврале этого года был задержан сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району с поличным.
В ходе обыска по месту его временного проживания фигуранта в городе Владикавказе правоохранители также обнаружили электронные весы, гриппер-пакеты и полимерную ленту.
Мужчина заключен под стражу, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.