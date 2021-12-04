Прокуратура

Жителя Волгоградской области заставят вернуть обманом полученные деньги уроженки Ингушетии

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Прокуратурой Карабулака поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя города Волжский, который обвиняется в незаконном розыгрыше призов в соцсетях, путем которого он получил от жительницы республики более 8 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Судом установлено, что мужчина совместно со своим несовершеннолетним знакомым в социальной сети «Инстаграмм» разместил заведомо ложные сведения о розыгрыше денежных средств. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, злоумышленники в июле 2021 года в ходе переписки ввели в заблуждение жительницу Ингушетии и убедили ее оплатить «комиссию» для получения денежного приза. В тот же день, женщина поэтапно перевела на счет банковской карты злоумышленника 8310 руб., но денежный приз так и не получила», — сказал собеседник.

По его словам, женщина сразу же обратилась за защитой своих прав в правоохранительные органы.

Приговором Карабулакского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом полного возмещения причинённого ущерба потерпевшей, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

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