Жителя Вологды будут судить в Ингушетии за хранение наркотиков

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в городе Сунжа молодой человек приобрел бесконтактным способом из «закладки» 9 граммов мефедрона для личного употребления. Он был задержан полицейскими с поличным.

Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд региона.