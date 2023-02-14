Жителя Вологды будут судить в Ингушетии за хранение наркотиков
Перед судом в республике предстанет 19-летний житель Вологды за незаконное хранение наркотиков, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным ведомства, в ноябре прошлого года в городе Сунжа молодой человек приобрел бесконтактным способом из «закладки» 9 граммов мефедрона для личного употребления. Он был задержан полицейскими с поличным.
Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд региона.