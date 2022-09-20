Жителям города Карабулака разъяснили условия службы в Ингушской роте

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С жителями первого микрорайона Карабулака обсудили вопрос формирования именной Ингушской роты, сообщили в мэрии города.

Отмечается, что в ходе мероприятия до представителей старшего поколения, молодежи и всех заинтересованных лиц довели актуальную информацию по комплектованию подразделения, об условиях службы и требованиях к военнослужащим.

Напомним, Ингушская рота набирается в 503-м мотострелковом полку, который дислоцируется в сельском поселении Троицкое. Набор граждан на военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится 1-6 месяцев, долгосрочный — 3-5 лет) обеспечивается большим пакетом социальных льгот. Денежное довольствие со всеми доплатами доходит до 300 тысяч рублей. Кроме того, каждый контрактник, записавшийся в Ингушскую роту, сразу же получит по 100 тысяч рублей.

Как подчеркнули в мэрии Карабулака, по всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Сунженский военкомат.

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