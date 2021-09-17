Власть

Жителям Ингушетии, чьи дома пострадали от ливневых дождей, оказали помощь на сумму более 3 млн рублей

0

В Ингушетии собственникам 100 домовладений, пострадавшим в результате ливневых дождей 16 августа текущего года, оказали адресную материальную помощь. По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова из Национального фонда развития в качестве компенсации нанесенного ущерба выделено более 3 млн рублей.

Помощь получили 77 семей города Сунжи и 23 — сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района: 2 млн 305 тыс. и 870 тыс. рублей соответственно.

Денежные средства семьям передал исполняющий обязанности вице-премьера региона Магомед Евлоев, лично выехавший к пострадавшим. Он пообщался с жителями домов, выслушал их пожелания и благодарность руководителю субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, 16 августа текущего года в Ингушетии прошли сильные ливни. Больше всего пострадали частные домовладения в сельском поселении Нижние Ачалуки и городе Сунжа.

По данным Ингушского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды количество осадков в результате проливных дождей, прошедших 16 августа на указанных территориях, не превышает 15 мм за час, что не соответствует критериям опасного явления и не является показателем для введения режима ЧС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ингушского парламента в Сунже
Полпред Чайка считает, что выборы — это ответственный момент в жизни страны
Мухамет Евлоев: «Проявить гражданскую позицию — это долг!»
Назир Манкиев: «Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным»
На избирательных участках Назрановского района прошли праздничные концерты
Калиматов побывал на избирательных участках в предгорных сельских поселениях Ингушетии
Султан Султыгов: «Будущим депутатам нельзя забывать, что их избрал народ»
Все избирательные участки прошли дезинфекцию и обеспечены средствами индивидуальной защиты — избирком Ингушетии
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Али Дударов: «У нас есть три дня, чтобы ещё раз взвешенно и обдуманно сделать свой выбор»
Тамара Горчханова: «Мы голосуем за наше будущее»

Главное

Яндекс.Метрика

 