Жителям Ингушетии, чьи дома пострадали от ливневых дождей, оказали помощь на сумму более 3 млн рублей
В Ингушетии собственникам 100 домовладений, пострадавшим в результате ливневых дождей 16 августа текущего года, оказали адресную материальную помощь. По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова из Национального фонда развития в качестве компенсации нанесенного ущерба выделено более 3 млн рублей.
Помощь получили 77 семей города Сунжи и 23 — сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района: 2 млн 305 тыс. и 870 тыс. рублей соответственно.
Денежные средства семьям передал исполняющий обязанности вице-премьера региона Магомед Евлоев, лично выехавший к пострадавшим. Он пообщался с жителями домов, выслушал их пожелания и благодарность руководителю субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Напомним, 16 августа текущего года в Ингушетии прошли сильные ливни. Больше всего пострадали частные домовладения в сельском поселении Нижние Ачалуки и городе Сунжа.
По данным Ингушского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды количество осадков в результате проливных дождей, прошедших 16 августа на указанных территориях, не превышает 15 мм за час, что не соответствует критериям опасного явления и не является показателем для введения режима ЧС.