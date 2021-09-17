Жителям Ингушетии, чьи дома пострадали от ливневых дождей, оказали помощь на сумму более 3 млн рублей

Помощь получили 77 семей города Сунжи и 23 — сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района: 2 млн 305 тыс. и 870 тыс. рублей соответственно.

Денежные средства семьям передал исполняющий обязанности вице-премьера региона Магомед Евлоев, лично выехавший к пострадавшим. Он пообщался с жителями домов, выслушал их пожелания и благодарность руководителю субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, 16 августа текущего года в Ингушетии прошли сильные ливни. Больше всего пострадали частные домовладения в сельском поселении Нижние Ачалуки и городе Сунжа.

По данным Ингушского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды количество осадков в результате проливных дождей, прошедших 16 августа на указанных территориях, не превышает 15 мм за час, что не соответствует критериям опасного явления и не является показателем для введения режима ЧС.