Жителям Ингушетии напоминают о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию

Заплатить по счету удобно, используя мобильное приложение «Свет онлайн». С помощью сервиса для смартфона можно заплатить за использованный энергоресурс, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

После прохождения простой процедуры регистрации потребитель может в «личном кабинете» уточнить все данные о потреблении электроэнергии, включая номер и баланс лицевого счета.

«Начисления и платежи», «История платежей», «История показаний» — это информационные разделы, позволяющие контролировать размер платежей за потребленную электроэнергию, ее расход, а также данные приборов учета.

Раздел «Внесение показаний» отвечает за передачу актуальных показателей счётчика в энергокомпанию.

Функция «Квитанция» поможет создать платежный документ с текущим размером задолженности. С помощью раздела «Оплата счета» потребитель может произвести платеж за электроэнергию.

Приложение «Свет онлайн» доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore.

Оплату счетов за электроэнергию можно также произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В предстоящие новогодние каникулы центры обслуживания клиентов филиала продолжат работать. График: понедельник-пятница с 9 до 18 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 мск.