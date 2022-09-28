Жителям Ингушетии помогут получить востребованные на рынке труда специальности

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Агентство стратегических инициатив поможет Ингушетии в обеспечении производства кадрами и реализации инвестиционных проектов, сообщается на сайте АСИ.

«Агентство планирует предложить различные образовательные программы для жителей Ингушетии, чтобы они получили востребованные компетенции и смогли успешно трудоустроиться», — сказано в сообщении по итогам рабочего визита гендиректора АСИ Светланы Чупшевой в республику.

Отмечается, что делегация АСИ приняла участие в круглом столе «Проблемы занятости и подготовки кадров в Ингушетии».

Председатель республиканского правительства Владимир Сластенин на открытии мероприятия заявил, что в регионе остро стоит вопрос подготовки кадров, учитывая, в Ингушетии уровень безработицы один из самых высоких в стране, а уровень зарплаты — один из самых низких.

Премьер отметил, что несмотря на это, в республике сложился благоприятный инвестиционный климат, но для реализации новых инвестпроектов Ингушетия нуждается в специальных кадрах. Замдиректора направления «Молодые профессионалы» агентства Юлия Ханьжина отметила, что со своей стороны АСИ предоставит всю возможную помощь для содействия занятости местных жителей и подготовки новых сотрудников.

Кроме того, на круглом столе обсуждались лучшие практики и проекты АСИ и партнеров в кадровой сфере. Замгендиректора агентства развития навыков и профессий Евгения Нероди-Гречка рассказала, что в ближайшее время порядка 500 жителей Ингушетии примут участие в нескольких кадровых проектах, среди них — «Страна мастеров», где молодые люди учатся вести самостоятельную экономическую деятельность и впоследствии становятся самозанятыми.

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