Жителям Карабулака перекрыли воду, чтобы направить ее в соседний район

«Очень сложной остаётся ситуация во втором и третьем микрорайоне Малгобека и в селах Малгобекского района, в частности, Сагопши, Инарки, Пседах. В период аномальной жары больше всего страдают именно эти территории. В связи с этим в Карабулаке возможны перебои с подачей водоснабжения», — сказал собеседник.

По его словам, из-за жаркой погоды значительно увеличился разбор воды потребителями, местные жители используют воду нерационально.

«Полного отключения воды в Карабулаке нет, в ночное время вода все равно будет подаваться», — добавили в ведомстве.

Ранее жители Карабулака неоднократно сталкивались с проблемой дефицита воды. Свидетельством тому служат многочисленные жалобы в социальных сетях.

«Мы пятый день сидим без воды. У моих детей сыпь на теле от жары, не хватает воды, чтобы их искупать, покормить и даже совершить омовение», — прокомментировала газете «Ингушетия» жительница Карабулака, отметив, что «у нас отключили воду, чтобы направить ее в Малгобек».

В пресс-службе ГУП «Ингушрегионводоканал» сообщили, что в связи с резким увеличением потребления воды, вызванным повышением температуры воздуха, будут введены ограничения в поставке воды до 18 часов 15 августа.

Между тем ситуация с водоснабжением на территории Малгобекского района близка к ЧС. Местные жители жалуются на отсутствие воды в домах на протяжении последних девяти дней.