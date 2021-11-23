Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить деятельность муниципальной власти
Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить результаты деятельности органов местного самоуправления. Соответствующее обращение опубликовано на сайте муниципалитета.
Отмечается, что ответы участников опроса, в обобщенном виде, будут включены в перечень показателей эффективности деятельности районной власти. Гарантируется конфиденциальность опроса.
Участников опроса просят выбрать и отметить позицию, ответив на вопросы: в какой степени они удовлетворены деятельностью местной администрации и муниципальных депутатов, организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, оказанием жилищно-коммунальных услуг, деятельностью учреждений культуры и т. д.
Ссылка на анкету: http://pravitelstvori. ru/vote/soc-anketa4.php.