Соцопрос

Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить деятельность муниципальной власти

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Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить результаты деятельности органов местного самоуправления. Соответствующее обращение опубликовано на сайте муниципалитета.

Отмечается, что ответы участников опроса, в обобщенном виде, будут включены в перечень показателей эффективности деятельности районной власти. Гарантируется конфиденциальность опроса.

Участников опроса просят выбрать и отметить позицию, ответив на вопросы: в какой степени они удовлетворены деятельностью местной администрации и муниципальных депутатов, организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, оказанием жилищно-коммунальных услуг, деятельностью учреждений культуры и т. д.

Ссылка на анкету: http://pravitelstvori. ru/vote/soc-anketa4.php.

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