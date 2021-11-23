Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить деятельность муниципальной власти

Отмечается, что ответы участников опроса, в обобщенном виде, будут включены в перечень показателей эффективности деятельности районной власти. Гарантируется конфиденциальность опроса.

Участников опроса просят выбрать и отметить позицию, ответив на вопросы: в какой степени они удовлетворены деятельностью местной администрации и муниципальных депутатов, организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, оказанием жилищно-коммунальных услуг, деятельностью учреждений культуры и т. д.

Ссылка на анкету: http://pravitelstvori. ru/vote/soc-anketa4.php.