Жителю Ингушетии дали 1,5 года за незаконную добычу золота на 5 млн рублей

«Прокуратурой Сусуманского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Республики Ингушетия. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере)», — говорится в сообщении.

В суде установлено, что в июле 2022 года мужчина на одном из отработанных полигонов добыл самородное промышленное золото общей стоимостью свыше 5 млн рублей и хранил в металлическом баке.

Отмечается, что изъятый из незаконного оборота драгоценный металл обращен в доход государства.

В ходе судебного следствия подсудимый вину признал в полном объеме.