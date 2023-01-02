Криминал

Жителю Ингушетии дали 1,5 года за незаконную добычу золота на 5 млн рублей

0

На Колыме у жителя Ингушетии нашли золото на пять миллионов рублей. Мужчину осудили на 1,5 года заключения в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

«Прокуратурой Сусуманского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Республики Ингушетия. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере)», — говорится в сообщении.

В суде установлено, что в июле 2022 года мужчина на одном из отработанных полигонов добыл самородное промышленное золото общей стоимостью свыше 5 млн рублей и хранил в металлическом баке.

Отмечается, что изъятый из незаконного оборота драгоценный металл обращен в доход государства.

В ходе судебного следствия подсудимый вину признал в полном объеме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе Ингушетии прошли новогодние мероприятия для детей
Житель Ингушетии перевел дистанционному мошеннику 159 тыс. рублей
Правоохранители Ингушетии изъяли более 6 граммов героина
В Сунженском районе Ингушетии прошли праздничные новогодние мероприятия
Крупный порыв на водопроводе устраняют в городе Назрани Ингушетии
В городе Назрани Ингушетии прошел благотворительный показ новогодней сказки
В детской поликлинике Назрани Ингушетии прошла акция «Подари радость детям»
В Ингушском госуниверситете продолжается сбор гуманитарного груза участникам СВО
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 80-летию освобождения Малгобека от фашистов
В Ингушетии в 2023 году первым родился мальчик
Алихан Майриев передал в дар музею ИЗО Ингушетии одну из своих картин

Главное

Яндекс.Метрика

 