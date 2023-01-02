Жителю Ингушетии дали 1,5 года за незаконную добычу золота на 5 млн рублей
На Колыме у жителя Ингушетии нашли золото на пять миллионов рублей. Мужчину осудили на 1,5 года заключения в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области.
«Прокуратурой Сусуманского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Республики Ингушетия. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере)», — говорится в сообщении.
В суде установлено, что в июле 2022 года мужчина на одном из отработанных полигонов добыл самородное промышленное золото общей стоимостью свыше 5 млн рублей и хранил в металлическом баке.
Отмечается, что изъятый из незаконного оборота драгоценный металл обращен в доход государства.
В ходе судебного следствия подсудимый вину признал в полном объеме.