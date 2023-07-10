Жителю Ингушетии грозит до 10 лет тюрьмы за хранение более 300 граммов марихуаны

«Наркотическое средство у 31-летнего жителя сельского поселения Плиево изъяли из его личного автомобиля во время планового досмотра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, в том числе в особо крупном размере)», — сказал собеседник.

Нарушитель помещен в специальное помещение содержания задержанных лиц ОМВД России по Карабулаку.

Отметим, что приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в рамках части 2 статьи 228 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года.