Жителю Ингушетии грозит до 15 лет тюрьмы за помощь террористам из «Имарат Кавказ»

«По версии следствия, с 2012 по 2016 год ранее не судимый 40-летний житель республики добровольно оказывал пособническую помощь членам международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена на территории РФ). Он обеспечивал их медикаментами, а также перевозил на собственном автотранспорте по территории республики», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 208 УК РФ (пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом).

Расследование уголовного дела продолжается.