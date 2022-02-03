Жителю Ингушетии грозит до 15 лет тюрьмы за помощь террористам из «Имарат Кавказ»

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Житель Ингушетии ответит в суде за перевозку и снабжение медикаментами членов террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена на территории РФ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«По версии следствия, с 2012 по 2016 год ранее не судимый 40-летний житель республики добровольно оказывал пособническую помощь членам международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена на территории РФ). Он обеспечивал их медикаментами, а также перевозил на собственном автотранспорте по территории республики», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 208 УК РФ (пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом).

Расследование уголовного дела продолжается.

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