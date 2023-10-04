Криминал

Жителю Ингушетии грозит до 5 лет тюрьмы за кражу насоса из газозаправочной станции

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Житель Ингушетии ответит в суде за кражу насоса из газозаправочной станции. Фигуранту грозит до 5 лет заключения, сообщили в правоохранительных органах.

«Мужчина украл насос для подачи газа в емкость потребления и электромотора с территории мобильной газозаправочной станции, расположенной в Карабулаке. Оборудование он продал на рынке в Малгобекском районе за 10 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, у фигуранта принята явка с повинной.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 УК России (кража).

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