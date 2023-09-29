Жителю Ингушетии грозит до восьми лет колонии за хранение гранаты

«Обвиняемый незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в Магасе ручную осколочную гранату с запалом», — рассказал собеседник.

По его словам, взрывное устройство был изъято из незаконного оборота правоохранителями в августе текущего года.

Отмечается, что фигурант обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).