Оружие

Жителю Ингушетии грозит до восьми лет колонии за хранение гранаты

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За хранение осколочной гранаты 36-летний житель Ингушетии ответит в суде. В рамках инкриминируемой статьи фигуранту грозит до восьми лет заключения, сообщили в региональной прокуратуре.

«Обвиняемый незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в Магасе ручную осколочную гранату с запалом», — рассказал собеседник.

По его словам, взрывное устройство был изъято из незаконного оборота правоохранителями в августе текущего года.

Отмечается, что фигурант обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

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