Жителю Ингушетии грозит до восьми лет колонии за хранение гранаты
За хранение осколочной гранаты 36-летний житель Ингушетии ответит в суде. В рамках инкриминируемой статьи фигуранту грозит до восьми лет заключения, сообщили в региональной прокуратуре.
«Обвиняемый незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в Магасе ручную осколочную гранату с запалом», — рассказал собеседник.
По его словам, взрывное устройство был изъято из незаконного оборота правоохранителями в августе текущего года.
Отмечается, что фигурант обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).