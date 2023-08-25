Кража

Жителю Ингушетии грозит штраф в полмиллиона рублей за кражу пистолета из автомобиля

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Житель сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии украл из салона чужого автомобиля травматический пистолет. Фигуранту грозит административный штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Мужчина, путем свободного доступа, из салона машины ВАЗ-21115, припаркованной между двумя МКД в микрорайоне Новый сельского поселения Яндаре, похитил принадлежащий местному жителю травматический пистолет Grand Power T15-F», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении обвиняемого составлен административный материал по ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП России (нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему).

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