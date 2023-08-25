Жителю Ингушетии грозит штраф в полмиллиона рублей за кражу пистолета из автомобиля

«Мужчина, путем свободного доступа, из салона машины ВАЗ-21115, припаркованной между двумя МКД в микрорайоне Новый сельского поселения Яндаре, похитил принадлежащий местному жителю травматический пистолет Grand Power T15-F», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении обвиняемого составлен административный материал по ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП России (нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему).