Жителю Ингушетии грозит штраф за распространение экстремистской аудиозаписи

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В Ингушетии выявили местного жителя, который на личной странице в соцсетях распространял аудиозапись, находящуюся в списке экстремистских материалов Минюста России, сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Сотрудники МВД по Ингушетии совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России по республике выявили факт размещения на персональной странице местного жителя в популярной социальной сети аудиозаписи, находящейся в федеральном списке экстремистских материалов Министерства юстиции России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

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