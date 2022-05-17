Жителю Ингушетии грозит штраф за распространение экстремистской аудиозаписи
В Ингушетии выявили местного жителя, который на личной странице в соцсетях распространял аудиозапись, находящуюся в списке экстремистских материалов Минюста России, сообщает пресс-служба МВД по региону.
«Сотрудники МВД по Ингушетии совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России по республике выявили факт размещения на персональной странице местного жителя в популярной социальной сети аудиозаписи, находящейся в федеральном списке экстремистских материалов Министерства юстиции России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).
Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.