Следком

Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за нападение на полицейского

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В применении насилия в отношении представителя власти обвиняется 28-летний житель Малгобека, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что 19 августа текущего года ночью поступил вызов от местной жительницы о том, что мужчина высказывает угрозы в ее адрес. На законные требования правоохранителей проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия злоумышленник несколько раз ударил полицейского.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России, он заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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