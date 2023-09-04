Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за нападение на полицейского

Отмечается, что 19 августа текущего года ночью поступил вызов от местной жительницы о том, что мужчина высказывает угрозы в ее адрес. На законные требования правоохранителей проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств происшествия злоумышленник несколько раз ударил полицейского.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России, он заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.