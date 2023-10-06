ДТП

Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за смертельное ДТП

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24-летний житель региона ответит в суде за ДТП, в результате которого погиб человек. Фигуранту грозит до пяти лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» в пятницу, 6 октября, в региональной прокуратуре.

«Мужчина 16 июля текущего года за рулем Mercedes-Benz C в Назрани выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Renault Symbol. В результате аварии 33-летнему водителю второго автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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