Энергоснабжение

Жителю Ингушетии незаконно начислили более 200 тыс. рублей за электроэнергию

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Малгобекская городская прокуратура проверила законность начисления местному жителю более 200 тыс. рублей за электроэнергию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.

Установлено, что в 2020 году заявитель обратился в Малгобекское РЭС ПАО «Россети Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» с заявлением о закрытии лицевого счета на принадлежащее ему домовладение, поскольку там никто не проживает, а дом обесточен.

Между тем, в компании заявление не рассмотрели, соответствующие меры не приняли. Начисления за якобы потребленный энергоресурс в течении нескольких лет производились по нормативу и у заявителя образовался долг с учетом пени — более 219 тыс. рублей.

Городской прокуратурой в адрес руководителя «Ингушэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Рассмотрение акта находится на контроле прокурора Малгобека.

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