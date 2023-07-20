Жителю Ингушетии незаконно начислили более 200 тыс. рублей за электроэнергию

Установлено, что в 2020 году заявитель обратился в Малгобекское РЭС ПАО «Россети Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» с заявлением о закрытии лицевого счета на принадлежащее ему домовладение, поскольку там никто не проживает, а дом обесточен.

Между тем, в компании заявление не рассмотрели, соответствующие меры не приняли. Начисления за якобы потребленный энергоресурс в течении нескольких лет производились по нормативу и у заявителя образовался долг с учетом пени — более 219 тыс. рублей.

Городской прокуратурой в адрес руководителя «Ингушэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Рассмотрение акта находится на контроле прокурора Малгобека.