Жителю Ингушетии ошибочно начислили свыше 136 тыс. рублей за электроэнергию
Ингушская прокуратура освободила жителя сельского поселения от оплаты крупной суммы за энергоресурс, начисленной незаконно, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.
По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, житель Назрановского района попросил ведомство проверить законность начисления платы за потребленную электроэнергию.
Проверка показала, что житель села Долаково оплачивал услуги на основании заключенного договора по лицевому счету, открытого на имя его жены.
Однако в базе данных Назрановского РЭС на этот же дом был зарегистрирован еще один лицевой счет на имя заявителя, по которому произведено необоснованное начисление более 136 тыс. рублей с 2017 года.
Начисленные в нарушение закона долги ликвидированы по требованию прокурорских работников.