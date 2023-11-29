Жителю Ингушетии предъявлены обвинения за хранение и сбыт наркотиков

«Обвиняемый в июне текущего года, будучи ранее подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем. В ходе его личного досмотра сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 21,64 грамма, которое он хранил с целью личного употребления», — рассказал собеседник.

По его словам, в мае этого года в Ставропольском крае он получил оптовую партию героина массой 606,3 грамма, которую должен был сбыть наркозависимым лицам через тайниковые закладки. За каждую закладку весом 1 грамм предусматривалась выплата денежного вознаграждения в размере 3,5 тыс. рублей. Наркотики он хранил в своем гараже в Малгобеке. Планы по продаже наркотиков не удалось осуществить до конца, поскольку 7 июня этого года он был задержан правоохранительными органами, и героин был изъят из оборота.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 264.1, части 1 статьи 228, части 3 статьи 30, п. «г» части 4 статьи 228.1 УК России (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние; незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере; покушение на сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Отмечается, что судом было принято решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, уголовное дело направлено в суд.