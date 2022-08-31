Жителю Ингушетии пришлось оплатить 35 штрафов чтобы продать автомобиль
Запрет на регистрационные действия транспортного средства заставил жителя Сунженского района Ингушетии области оплатить 35 штрафов. Общая сумма долга составила 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
«В Сунженском районном отделении УФССП по республике на исполнении находились 35 исполнительных производства в отношении 59 — летнего местного жителя — неплательщика штрафов ГИБДД. Общая сумма долга составила 30 тысяч рублей. Самостоятельно оплачивать долг мужчина не желал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре должнику потребовалось продать свой автомобиль, однако сделка не состоялась по причине действующего запрета на регистрационные действия.
В результате мужчине, чтобы снять машину с учета, пришлось оплатить задолженность по штрафам ГИБДД в полном объеме.