УФССП

Жителю Ингушетии пришлось оплатить 35 штрафов чтобы продать автомобиль

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Запрет на регистрационные действия транспортного средства заставил жителя Сунженского района Ингушетии области оплатить 35 штрафов. Общая сумма долга составила 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«В Сунженском районном отделении УФССП по республике на исполнении находились 35 исполнительных производства в отношении 59 — летнего местного жителя — неплательщика штрафов ГИБДД. Общая сумма долга составила 30 тысяч рублей. Самостоятельно оплачивать долг мужчина не желал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре должнику потребовалось продать свой автомобиль, однако сделка не состоялась по причине действующего запрета на регистрационные действия.

В результате мужчине, чтобы снять машину с учета, пришлось оплатить задолженность по штрафам ГИБДД в полном объеме.

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