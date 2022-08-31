Жителю Ингушетии пришлось оплатить 35 штрафов чтобы продать автомобиль

«В Сунженском районном отделении УФССП по республике на исполнении находились 35 исполнительных производства в отношении 59 — летнего местного жителя — неплательщика штрафов ГИБДД. Общая сумма долга составила 30 тысяч рублей. Самостоятельно оплачивать долг мужчина не желал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре должнику потребовалось продать свой автомобиль, однако сделка не состоялась по причине действующего запрета на регистрационные действия.

В результате мужчине, чтобы снять машину с учета, пришлось оплатить задолженность по штрафам ГИБДД в полном объеме.