Память

Жизнь Суламбека Осканова будет являться для нас нравственным примером и бесценным моральным богатством — Калиматов

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Суламбек Осканов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram напомнил, что 30 лет назад «геройски погиб наш известный земляк и Человек с большой буквы Суламбек Осканов. За свою короткую жизнь он прошел достойный путь. Это касается и его частной жизни, и профессиональных достижений».

«Первого Героя России Суламбека Осканова всегда с большой теплотой вспоминают бывшие коллеги и друзья, родственники, простые сослуживцы. Все они отмечают его человечность, дотошность в работе. Летчик-испытатель всегда живет на грани риска. Но, чтобы не терять хладнокровие и уметь моментально оценивать ситуацию — нужны сила воли и мужество», — отметил Калиматов.

По его мнению, Суламбек Осканов своим решением в критический момент показал, что все эти качества в нем есть.

«Не всякий человек способен на самопожертвование и его жизнь многие годы будет являться для нас нравственным примером и бесценным моральным богатством. Жители села Хворостянка Липецкой области безмерно благодарны нашему земляку, и каждый год проводят мероприятия, посвященные памяти Суламбека Осканова. И сегодня тоже там отмечают тридцатилетие со дня его гибели. Делегация из Ингушетии принимает в них участие по приглашению администрации Липецкой области», — написал Глава республики.

Он подчеркнул, что у ингушского народа «имеется огромный созидательный потенциал. Лучшие его сыны и дочери добиваются успехов в науке, производстве, государственной службе, в военном деле, в сфере культуры, спорта и многих других направлениях. Каждый из нас должен брать пример с Суламбека Осканова, знать свое дело и достойно служить людям, своей Родине, своей стране».

Напомним, 7 февраля 1992 года, в небе над поселком Хворостянка Добринского района Липецкой области произошла трагедия. Во время тренировочного полета у военного истребителя отказало управление, и самолет на огромной скорости врезался в землю и взорвался. За штурвалом МиГ-29 находился начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС, генерал-майор авиации Суламбек Сусаркулович Осканов, который ценой собственной жизни предотвратил падение боевой машины на жилой поселок.

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