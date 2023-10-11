Конкурс

Журналистов Ингушетии приглашают побороться за премию «Кредит доверия»

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Ассоциация банков России приглашает журналистов республиканских СМИ принять участие в конкурсе на соискание премии «Кредит доверия» 2023 года.

Как сообщил газете «Ингушетия» начальник управления общественных связей АБР Геннадий Порсков, заявки можно отправить с 15 мая по 20 октября текущего года включительно.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Регулирование банковского и платежного рынка», «Актуальные тенденции и инновации в банковской и платежной отраслях», «Региональные аспекты банковской деятельности», «Повышение финансовой грамотности», «Инициативы Ассоциации банков России».

В жюри премии «Кредит доверия» входят компетентные профессионалы.

Победители получат денежные вознаграждения в размере 50 тыс. рублей и дипломы. В номинации «Региональные аспекты банковской деятельности» помимо основного приза вручаются две специальные премии в размере 25 тыс. рублей номинантам, занявшим второе и третье место по количеству полученных баллов.

«Принять участие в борьбе за премию «Кредит доверия» 2023 года имеют возможность авторы публикаций или серий публикаций о банковской и платежной системе, вышедших в СМИ с 1 апреля прошлого года по 31 марта нынешнего года включительно», — отметил Геннадий Порсков.

Заполнить заявку на участие в конкурсе 2023 года:
https://asros. ru/events/konkurs-2023/registration/

Подробнее о премии «Кредит доверия»:
https://asros. ru/projects/award/

Напомним, премия «Кредит доверия» появилась три года назад к 30-летию Ассоциации банков России и проводится ежегодно.

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