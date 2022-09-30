Журналистов Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе на соискание премии «Кредит доверия»

Как сообщили организаторы конкурса, лауреаты награждаются денежными призами и дипломами. Заявки принимаются до 15 октября 2022 года включительно.

Премия «Кредит доверия» организована Ассоциацией банков России — крупнейшим банковским объединением страны.

Премия является ежегодной и вручается в пяти номинациях за освещение следующих тем: «Регулирование банковского и платежного рынка»; «Актуальные тенденции и инновации в банковской и платежной отраслях»; «Региональные аспекты банковской деятельности»;

«Повышение финансовой грамотности»; «Инициативы Ассоциации банков России».

В номинации «Региональные аспекты банковской деятельности» помимо основной вручаются две специальные премии.

На конкурс 2022 года принимаются публикации, вышедшие в российских СМИ с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно.