Конкурс

Журналистов Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе на соискание премии «Кредит доверия»

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Журналистов Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе на соискание премии «Кредит доверия» 2022 года.

Как сообщили организаторы конкурса, лауреаты награждаются денежными призами и дипломами. Заявки принимаются до 15 октября 2022 года включительно.

Премия «Кредит доверия» организована Ассоциацией банков России — крупнейшим банковским объединением страны.

Премия является ежегодной и вручается в пяти номинациях за освещение следующих тем: «Регулирование банковского и платежного рынка»; «Актуальные тенденции и инновации в банковской и платежной отраслях»; «Региональные аспекты банковской деятельности»;

«Повышение финансовой грамотности»; «Инициативы Ассоциации банков России».

В номинации «Региональные аспекты банковской деятельности» помимо основной вручаются две специальные премии.

На конкурс 2022 года принимаются публикации, вышедшие в российских СМИ с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно.

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