Журналисты интернет-передачи «Сельский час» побывали в Ингушетии
Журналисты интернет-передачи «Сельский час» Игорь Абакумов и Александр Ветров побывали в Ингушетии, где ознакомились с реализацией ряда инвестиционных проектов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, в сопровождении заместителя министра сельского хозяйства Илеза Келигова гости посетили самые крупные предприятия региона.
В частности ставропольские журналисты побывали в предприятии «Сад-Гигант Ингушетия», агрокомплексах «Сунжа», «Алмавит Фрут» и птицекомплексе «Южный».