Журналисты интернет-передачи «Сельский час» побывали в Ингушетии

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Журналисты интернет-передачи «Сельский час» Игорь Абакумов и Александр Ветров побывали в Ингушетии, где ознакомились с реализацией ряда инвестиционных проектов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, в сопровождении заместителя министра сельского хозяйства Илеза Келигова гости посетили самые крупные предприятия региона.

В частности ставропольские журналисты побывали в предприятии «Сад-Гигант Ингушетия», агрокомплексах «Сунжа», «Алмавит Фрут» и птицекомплексе «Южный».

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