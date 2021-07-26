Журналисты интернет-передачи «Сельский час» побывали в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, в сопровождении заместителя министра сельского хозяйства Илеза Келигова гости посетили самые крупные предприятия региона.

В частности ставропольские журналисты побывали в предприятии «Сад-Гигант Ингушетия», агрокомплексах «Сунжа», «Алмавит Фрут» и птицекомплексе «Южный».