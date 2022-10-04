Злостные неплательщики в Ингушетии погасили более 192 млн рублей долга перед энергетиками

За восемь месяцев текущего года энергетики филиала «Ингушэнерго» направили 14 тыс. заявок на введение ограничений, в том числе более 9,1 тыс. по категории «население» и порядка 4,9 тыс. — в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед предприятием превысил 669 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть 192,1 млн рублей: порядка 5,5 тыс. абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако 5,8 тыс. потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 322,1 млн рублей, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

«Своевременный — самый выгодный способ расчета» — ведущий мотив информационно-разъяснительной работы энергетиков с потребителями энергоресурса. Оплачивая использованную электроэнергию в установленные сроки, абоненты исключают дополнительные расходы: пеню и услуги по отключению и возобновлению подачи энергоресурса. И, что немаловажно, ответственное исполнение договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком — существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Ингушетии, одного из факторов, определяющих устойчивое экономическое развитие региона«, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с постановлением правительства России от 4 мая 2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Оказаться без света могут абоненты, не рассчитавшиеся за два или более месяца. При этом данная мера не снимает обязанности по оплате задолженности, к которой прибавляется пеня. Дополнительная статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи ресурса.

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на сайте филиала: http://ingush-energo.ru/ в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей», и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.