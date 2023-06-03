Знаком «Горячее сердце» отмечена спасшая брата пятилетняя девочка из Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что будущее народа и республики в надежных руках, пока есть такие юные герои, как пятилетняя Хадиджа Албакова из сельского поселения Галашки Сунженского района.
«Этой на вид хрупкой, но сильной духом девочке сегодня мы вручили заслуженную награду — нагрудный знак «Горячее сердце»», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.
Он напомнил, что Хадиджа спасла младшего брата, когда двухлетний Мухаммад, попытавшись достать из выгребной ямы игрушку, упал в нее вниз головой.
Сестра не растерялась, не побоялась — сделала все, что смогла. Она тянула мальчика за край куртки, потом за ноги, но в руках остались только ботинки. Тогда девочка поняла, что самой не справиться и побежала за помощью.
Хадиджа кричала и звала, но ее сипящие звуки почти никто не слышал — у девочки после операции на сердце случился паралич гортани. Поняла ее только мама, когда малышка ворвалась домой и прохрипела: «Махаммад упал в колодец». Взрослые успели вовремя: любознательный мальчик не пострадал.